Ella es Laura Gómez, la colombiana que hizo historia en el patinaje olímpico sobre hielo

El pasado domingo, Laura Gómez le dio buenas noticias a nuestro país y consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, en patinaje sobre hielo. La deportista antioqueña accedió por segunda vez consecutiva a las justas, tras haber participado en Pieonchang 2018.

Para hablar un poco más sobre la gesta, 'Caracol Sports' decidió contactar a la paisa, de 31 años. Ella muy ilusionada por lo conseguido, afirmó de entrada que "está muy enamorada de este deporte", en el que sigue haciendo historia al ser la primera patinadora sobre hielo en una cita olímpica invernal.

¿De dónde viene Laura Gómez?

"Yo soy del Carmen de Viboral, allá nací y me crié. En el 2011 me fui a Medellín para empezar a entrenar patinaje, ingresé a un club de Envigado y allí di primeros 'pinitos' para entrar a la Selección Antioquia".

¿Cómo fue su llegada al patinaje sobre hielo?

"Yo resulté en el patinaje sobre hielo, luego de no ser convocada para la Selección Colombia de la modalidad 'sobre ruedas'. Entonces ahí se me da la oportunidad de ir a Estados Unidos para hacer una prueba por seis meses. Ahí la vida me dio una sorpresa muy grande cuando me clasifiqué a los primeros Juegos Olímpicos de Invierno".

Publicidad

¿Tiene algún trabajo adicional o solo se dedica al patinaje sobre hielo?

"Yo no he vivido acá permanentemente. Yo me la paso yendo a Colombia y viniendo, porque yo tengo un negocio de venta de ruedas para patines y ese es mi trabajo principal, en nuestro país."

¿Cuándo decidió intentar la clasificación para Pekín 2022?

"Este año también pasé por un momento duro. Yo quería estar en el Mundial de patinaje que se realizó en Ibagué hace poco, pero infortunadamente no me clasifiqué. Ese era mi plan 'A' para el 2021. Pero me repuse y vine a la Copa para participar en la World Cup sobre hielo y, mira, conseguí el cupo para los Olímpicos".

¿Cómo es la relación con su novio (Daniel Zapata, patinador profesional colombiano) dentro de las pistas? ¿Qué consejos le da?

"Él ha sido un apoyo muy importante para mí. Uno acá, en otro país se siente muy lejos de todos, entonces tenerlo acá ha hecho la diferencia. Él me conoce más de lo que yo misma me conozco. Tenerlo como consejero me da mucha confianza, es el que me motiva cuando no amanezco de buen ánimo".

Publicidad

¿Ya tiene algún objetivo específico para Pekín 2022?

"El sueño siempre va a ser ganar, pero sé que es un deporte en el que la gente es muy profesional y se dedica 100% al patinaje sobre hielo. Voy a hacer todo para meterme en las finales y poder dejar a Colombia en lo más alto".

¿Qué sabe del tema del posible 'boicot' a los Juegos del que se viene hablando?

"En la política y en la religión es mejor uno no involucrarse. Han sido complicadas esas relaciones entre países, sobre todo por el COVID. Lo único que espero es que se decida lo mejor para nosotros los deportistas. Pero sí, el tema está difícil".