Emma Raducanu reveló lo que va a hacer con la millonaria suma que le dieron por ganar el US Open

Emma Raducanu hizo historia en el tenis al ganar el US Open con tan solo 18 años. Además, fue la primera jugadora en ganar un Grand Slam jugando desde la fase previa.

Pese a su juventud, Emma Raducanu mostró su madurez, ya que en una entrevista con en el programa BBC Breakfast reveló lo que va a hacer con el dinero que ganó por su título en el US Open.

"Se lo dejaré a mis padres y mi equipo. Solo estoy centrada en lo que amo, que es competir. ¡Ellos pueden encargarse de eso!", dijo Emma Raducanu.

Por otro lado, la británica contó que festejó con tranquilidad junto a su familia el título más importante de su carrera. "Me dieron un abrazo cuando volví, no hubo locuras no grandes celebraciones. Son muy discretos y tranquilos. Con que me digan que están orgullosos de mí es suficiente".

Emma Raducanu finalizó diciendo que no piensa en lo que viene ahora para su carrera, ya que “ahora lo estoy disfrutando y me estoy relajando y recuperando".