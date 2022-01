Emma Raducanu y la horrorosa experiencia con un acosador: “No me siento segura ni en mi propia casa”

Emma Raducanu es una de las tenistas más exitosas de la actualidad. La británica es la actual campeona del Abierto de Estados Unidos y se ha convertido en todo un símbolo mediático a su corta edad.

Muchos han sido los interrogantes por su bajo rendimiento en los últimos torneos, donde no ha podido repetir lo mostrado en el US Open. Pero el panorama ya se empezó a aclarar y se supo una de las razones del declive de la británica.

Mientras se disponía a preparar su participación en el Abierto de Australia 2022, Emma Raducanu tuvo que ir al juzgado para interponer una denuncia por acoso en contra de un hombre que la perseguía constantemente.

Según cuenta el diario ‘The Sun’, se trataría de un repartidor domiciliario que se situó en la zona en la que vive la deportista y allí, preguntando a los vecinos llegó a la casa de Raducanu, con un ramo de flores. Ante el rechazo de la tenista, el hombre se obsesionó y la comenzó a seguir a todo lado.

En el tribunal, la tenista de 18 años contó las consecuencias de este infortunado episodio: “Debido a esto, siento que me han quitado mi libertad. Estoy constantemente mirando por encima del hombro. Me siento nerviosa y preocupada de que esto pueda volver a suceder. No me siento segura en mi propia casa, que es donde debería sentirme más segura".

Se espera que en las próximas semanas se resuelva definitivamente el caso y que esto ayude a que Emma Raducanu retome el nivel mostrado en el Gran Slam del último septiembre.