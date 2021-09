¡Emocionante! Guía le pidió matrimonio a paratleta en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

La velocista paralímpica de Cabo Verde Keula Pereira Semedo recibió hoy una propuesta de matrimonio de su guía sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio, una original pedida de mano que tuvo lugar al terminar la carrera de los 200 metros y en presencia de sus contendientes, en los Juegos Paralímpicos.

Pereira, una atleta con discapacidad visual, corría en la ronda clasificatoria de los 200 m categoría T11 acompañada de su guía, Manuel Antonio Vaz da Veiga, quien le lanzó la propuesta arrodillado sobre el tartán al acabar la prueba y bajo la lluvia.

"Tengo demasiados sentimientos ahora mismo... No hay palabras para explicar cómo me siento", dijo Pereira a los medios tras aceptar la propuesta de matrimonio y pese a no haberse podido clasificar para la final de los 200.

"Estos eran mis primeros Paralímpicos, y con mi edad y mis marcas, estaba pensando en dejarlo. Pero ahora tengo una motivación adicional para seguir después de estos Juegos, al contar con siempre con él a mi lado", dijo la caboverdiana, de 32 años y quien terminó cuarta en su serie.

Su guía había estado planeando este momento desde hace años, y eligió el día de la competición y el Estadio Olímpico al considerarlo "el mejor lugar para hacerlo", según relató.

La pista de atletismo es "como un segundo hogar" para la atleta, dijo Vaz, quien también señaló que ambos mantienen una relación desde hace 11 años.

"Pensé que ya iba siendo hora de pedirle la mano. ¿Así que por qué no hacerlo aquí"?, explicó.

La escena, en la que Pereira sonríe y se lleva las manos a la cabeza al recibir la propuesta y mientras los otros corredores y guías aplauden, se hizo viral en las redes sociales tras ser difundida por la organización de los Juegos Paralímpicos de Tokio.