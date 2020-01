“En la mente tengo el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos”: Rigoberto Urán

El ciclista colombiano habló con Noticias Caracol sobre los objetivos que tiene para la temporada 2020, en la que espera volver a brillar.

“En la mente tengo el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos, las carreras de un día, como la olímpica, son una lotería y puede pasar de todo, pero tenemos mucha calidad y talento”, aseguró Rigoberto Urán.

Por otro lado, el antioqueño contó que quiere empezar su temporada en el Tour Colombia (11 al 16 de febrero), pero dejó claro que primero se hará unos exámenes y luego decidirá con su equipo, ya que “una caída en este momento sería mortal, porque hay huesos que no han pegado lo suficiente”.

Además, ‘Rigo’, de 33 años, contó que su mamá (Aracely) estuvo en cuidados intensivos, pero “ya está bien. Yo dije que, por culpa del cigarrillo, pero también es culpa de ella, si el cigarrillo está quieto no hace nada”.

El líder del Education First confesó que “el final de mi carrera se acercó el año pasado, mi mamá y mi esposa me pidieron que me retirara. Uno sufre, pero la familia sufre más. Yo les dije que quiero seguir corriendo este año y ahí miramos”.

