Enzo Fittipaldi y el accidente en Fórmula 2 que casi le cuesta la vida

Más allá de la alocada carrera de Fórmula Uno (F1) que se llevó a cabo este domingo, Enzo Fittipaldi fue el verdadero protagonista de esta jornada automovilística. Y no es para menos, pues el corredor de Fórmula 2 (F2) estuvo involucrado en un accidente que se presentó durante el Gran Premio de Arabia Saudita de esta categoría del automovilismo internacional.

El choque se dio al comienzo de la carrera, cuando el monoplaza de Fittipaldi embistió al del francés Théo Pourchaire. La colisión de los carros de los dos pilotos quedó registrada en un video que se viralizó en TikTok.

Tras lo sucedido, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado por medio de su cuenta de Twitter para dar más detalles del accidente entre Théo Pourchaire y Fittipaldi, quien se llevó la peor parte.

Precisamente, el corredor brasileño compartió un ‘post’ en Instagram para dar más detalles de las lesiones que sufrió y dijo: “Hola a todos. Estoy muy agradecido de que solamente me fracturé el talón de uno de mis pies y tuve algunas heridas pequeñas (…) Estoy seguro que tengo un ángel que me cuida y me alegra que a Théo no le pasó nada. Espero regresar pronto a las pistas”

Seguramente, el corredor del equipo Charouz Racing System no podrá estar en la próxima carrera de la F2, la cual se disputará en Abu Dabi y que marcará el final de la temporada 2021 de la F2. Esta se realizará el próximo 11 de diciembre.