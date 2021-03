Escándalo en la NBA: jugador fue suspendido por un comentario que hizo durante un vivo

Meyers Leonard, pívot suplente de los Miami Heat de la NBA, fue suspendido de forma indefinida por pronunciar un insulto antisemita durante una partida de videjuego retransmitida en directo por Internet.

En un comunicado, la franquicia señaló que Meyers Leonard, de 29 años, "estará alejado del equipo por tiempo indefinido" después de que se difundiera en redes sociales el vídeo del incidente, ocurrido el lunes. "Los Miami Heat cooperarán con la NBA mientras realiza su investigación".

"Los Miami Heat condenan vehementemente el uso de cualquier forma de discurso de odio", recalcó el equipo, finalista de la pasada temporada. "Las palabras utilizadas por Meyers Leonard fueron equivocadas y no toleraremos el lenguaje de odio por parte de nadie asociado a nuestra franquicia".

En el vídeo, transmitido en directo en la plataforma Twitch, se escucha a Meyers Leonard pronunciar el insulto mientras participa en una partida del videojuego bélico 'Call of Duty'.

El pívot, que no juega desde enero por una lesión de hombro que le tendrá de baja el resto de la campaña, pidió disculpas por su comentario.

"Lamento profundamente haber utilizado un insulto antisemita durante un 'livestream", dijo Meyers Leonard en un comunicado en Instagram. "Aunque no sabía lo que significaba la palabra en ese momento, mi ignorancia sobre su historia y lo ofensiva que es para la comunidad judía no es en absoluto una excusa y simplemente me equivoqué".

El año pasado, el pívot fue uno de los pocos jugadores que no se arrodilló durante el himno estadounidense en los pasados playoffs disputados en Disney World (Orlando, Florida), un gesto que la comunidad NBA adoptó en protesta contra el racismo y la brutalidad policial contra personas negras.

El pasado noviembre, los Heat extendieron el contrato de Meyers Leonard por dos años a cambio de 19,5 millones de dólares pero tienen una opción para rescindirlo al término de la primera campaña.

