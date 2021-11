España no podrá defender su título de Copa Davis, así quedaron los cruces de cuartos

Rusia se impuso 2-1 a España este domingo para meterse en cuartos de final de la Copa Davis y dejar fuera del torneo a la vigente campeona, a cuya sucesión aspiran tanto Rusia como la Serbia de Novak Djokovic.

La Armada española, debilitada por sucesivos golpes en forma de bajas (Nadal, Bautista, Alcaraz), acabó por naufragar frente a los rusos pese a la buena actuación este domingo del veterano del equipo, Feliciano López, de 40 años.

Por un lado están los cruces entre Rusia vs Suecia y Gran Bretaña vs Alemania; mientras que en el otro sector se enfrentarán Italia vs Croacia y Serbia vs Kazajistán.

"Hemos pasado por muchos problemas como todo el mundo sabe, pero hemos competido como bestias los dos días", dijo este domingo el capitán español, Sergi Bruguera, afirmando no poder "estar más orgulloso de mi equipo".

El punto decisivo se acabó disputando en el doble, después de que 'Feli' ilusionara a la hinchada española en el Madrid Arena con su victoria 2-6, 6-3, 6-4 sobre Andrey Rublev en el primer partido individual de la tarde.

Pero, el número dos del mundo Daniil Medvedev se encargó de igualar el cruce ganando a Pablo Carreño 6-2, 7-6 (7-3) para llevar el punto decisivo al doble, donde Rusia confirmó que es una de las grandes favoritas para levantar la Ensaladera de Plata.

La pareja formada por Aslan Karatsev y Andrey Rublev se impuso al dúo formado por Marcel Granollers y Feliciano López 4-6, 6-2, 6-4 en dos horas para acabar con las aspiraciones españolas de revalidar el título.

'Una decepción'

"Fue un partido muy cerrado, pero nos las arreglamos para ganarlo", afirmó Karatsev.

"Es una gran decepción", afirmó Feliciano López, tras el partido de dobles, afirmando que "llevamos el partido al límite y es una pena que se haya escapado".

España se había impuesto el viernes a Ecuador 3-0, pero necesitaba ganar este domingo para seguir viva.

Con un ratio de partidos ganados/perdidos insuficiente, ni siquiera ha podido clasificarse como uno de los dos mejores segundos, cuyas plazas serán ocupadas por Serbia, favorecida por la derrota española, y Suecia.

El país nórdico se enfrentará a Rusia por una plaza en semifinales, mientras que Serbia se medirá a la sorprendente Kazajistán, primera del grupo B tras vencer a Suecia y este domingo 3-0 a Canadá, vigente subcampeona que también ha quedado apeada del torneo.

Privada de sus dos principales figuras, Felix Augier-Aliassime y Denis Shapovalov, canadá no ganó ni un solo partido en estas fase de la Copa Davis.

La clasificación de los serbios, encabezados por el número uno del mundo Novak Djokovic, pendió de un hilo desde que cayeron la víspera ante Alemania, que este domingo también se clasificó para cuartos tras ganar a Austria 2-1.

Duelo ítalo-croata

Los austriacos se adelantaron en Innsbruck con la victoria de Jurij Rodionov sobre Dominik Koepfer 6-1 y 7-5, pero el número alemán, Jan Lennard Struff equilibró la situación al vencer a Dennis Novak por 7-5 y 6-4.

Todo quedó en manos del doble donde los germanos Kevin Krawietz y Tim Puetz ganaron a Oliver Marach y Phillip Oswald por 6-3 y 6-4

Los alemanes, que se medirán en cuartos de final a Gran Bretaña, líder del grupo C.

El último duelo por el pase a semifinales lo protagonizarán Italia y Croacia, después que los balcánicos ganaran este domingo 2-1 a Hungría asegurándose el liderato del grupo D.

Tras ganar 3-0 a Australia el jueves, a Croacia le bastaba con ganar un partido para asegurarse el primer puesto de su grupo.

Este punto se lo dio ya en el primer individual Nino Serdarusic (242º) al ganar a Fabian Marozsan (359º) 6-4, 6-4, convirtiendo en anecdótica la sorprendente derrota 4-6, 7-5, 6-4 del N.1 croata Marin Cilic ante Zsombor Piros.

Croacia ganó la Copa Davis en 2018, en su última edición disputada con su formato tradicional.