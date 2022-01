Esta es la programación de hoy, martes 4 de enero, en la NBA

Continúa la semana número 12 de la NBA y este martes, contará con partidos importantes con miras a la clasificación en las dos Conferencias. En total, serán cinco encuentros que se disputarán en territorio norteamericano.

En el inicio del año, Los Ángeles Lakers buscarán conseguir una nueva victoria que los acerque a los puestos de clasificación directa en la Conferencia Oeste. Para esto, deberán derrotar a los Sacramento Kings y aprovechar el buen nivel que ha mostrado LeBron James en los últimos partidos.

Otro duelo llamativo será entre los Cavaliers y los Grizzlies. El conjunto de Memphis llega con una buena racha de cinco victorias consecutivas y con un Ja Morant estelar que fue nombrado como el mejor de la semana pesada en el Oeste. Los Cavs, por su parte, viene tocados por la lesión de su base Ricky Rubio, pero confían en poder seguir en la parte alta de la Conferencia Este.

Programación de hoy, martes 4 de marzo, en la NBA

Raptors vs. Spurs 7:00 p.m.

Cavaliers vs. Grizzlies 7:00 p.m.

Knicks vs. Pacers 7:30 p.m.

Pelicans vs. Suns 8:00 p.m.

Lakers vs. Kings 10:30 p.m.