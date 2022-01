Once partidos tendrá en total la extensa jornada de este miércoles, 5 de enero, en la NBA. Un día que será recordado por todos los aficionados de los Dallas Mavericks, luego de que se conociera que se retirará el dorsal de Dirk Nowitzki, cuando enfrenten a los Warriors.

Igualmente, habrá juegos emocionantes entre los que se destacan Nuggets y Jazz, dos equipos contendores en la Conferencia Oeste que quieren alcanzar la marca de los Warriors en el liderato.

Por su parte, en el Este jugarán los Bucks, de Giannis Antetokounmpo frente a los Raptors, quienes llevan tres juegos consecutivos con victoria.

Los Washington Wizards, de Jaime Echenique, volverán a la acción frente a los Houston Rockets, el colero del Oeste y se espera que el basquetbolista colombiano tenga algunos minutos en cancha.

Esta es la programación de hoy, miércoles 5 de enero, en la NBA

Hornets vs. Pistons 7:00 p.m.

Wizards vs. Rockets 7:00 p.m.

Magic vs. 76ers 7:00 p.m.

Pacers vs Nets 7:30 p.m.

Mavericks vs. Warriors 7:30 p.m.

Celtics vs. Spurs 7:30 p.m.

Timberwolves vs. Thunder 8:00 p.m.

Bucks vs. Raptors 8:00 p.m.

Nuggets vs. Jazz 10:00 p.m.

Trail Blazers vs. Heat 10:00 p.m.

Kings vs. Hawks 10:00 p.m.