Estrella de la UFC anunció su retiro a los 26 años por culpa de las secuelas del COVID-19

Khamzat Chimaev sorprendió al mundo de la UFC al anunciar su retiro a los 26 años. El luchador se contagió de COVID-19 en diciembre y las secuelas de la enfermedad lo tienen fuera de combate.

“Quiero agradecer a todos por su apoyo en mi caminar en este deporte. Creo que se acabó. Sí, sé que no me gané el cinturón, pero esta no es la victoria más importante en esta vida. Creo que puedo molestar, pero mi corazón y mi cuerpo me lo dicen todo. Quiero agradecer a mi equipo y también a la UFC”, dijo Khamzat Chimaev en una publicación en Instagram.

Khamzat Chimaev dejó claro que la decisión la tomó porque “lo principal es que no sé qué es esta enfermedad, pero no se sobrevive fácilmente”.

Khamzat Chimaev iba a pelear en diciembre contra Leon Edwards, pero el combate se aplazó por su contagio y ahora parece que no se llevará a cabo.

A pesar del anuncio de Khamzat Chimaev, en la UFC esperan que cambie su decisión y vuelva a pelear.

⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.