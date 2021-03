Estrella de la UFC reveló cuál fue la insólita razón por la que perdió un combate por el título

Paulo Costa dio a conocer que “estaba un poco borracho” el día del combate del peso mediano de la UFC frente a Israel Adesanya. El brasileño se había tomado una botella de vino la noche anterior a la pelea.

El luchador no podía dormir porque tenía calambres en las piernas y decidió tomarse una copa de vino, pero “no funcionó. Después me tomé media botella y tampoco funcionó. Hasta que me la tomé toda", dijo en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

"Estaba un poco borracho, tal vez con resaca. No me dormí hasta las 2:30, y hay que tener en cuenta que la pelea fue a 9 de la mañana, por lo que tuvimos que levantarnos a las 5 para prepararnos y partir a la arena", contó Paulo Costa.

Pualo Costa finalizó dejando claro que “fue un error mío y no culpo a nadie, fue algo que elegí. Israel Adesanya tenía todos los méritos para noquearme. Lo correcto hubiera sido no pelear, porque estaba somnoliento, bostezando y despreocupado, era extraño".