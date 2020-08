Exestrella de la WWE hizo una publicación en Facebook y ahora es investigado por asesinato

Marty Jannetty, excampeón de la WWE, escribió en Facebook una historia que vivió cuando era adolecente (1973) y ahora las autoridades lo investigan por asesinato.

"Nunca le he dicho a nadie esto, ni siquiera a mi hermano Geno, ya que él lo habría matado y no quería que mi hermano se fuese... Diablos, él había vuelto a casa de Vietnam hacía poco (...) Solo tenía 13 años, estaba en el callejón del bowling Victory Lanes comprando hierba de un cabrón que trabajaba ahí y puso sus manos encima de mí. Me arrastró al fondo del edificio, ya saben lo que iba a intentar hacer… Esa fue la primera vez que hice que un hombre desapareciera. Nunca lo encontraron. Deberían haber buscado en el río Chattahoochie. Eso fue hace mil millones de años. Además, tengo la satisfacción de saber que ese maldito nunca le hizo eso a otro niño”, fue lo que escribió Marty Jannetty en su cuenta de Facebook.

El exluchador borró el mensaje cuando se volvió viral, pero según TMZ, el departamento de policía de Columbus, en el estado de Georgia en Estados Unidos comenzó una investigación sobre esta confesión.

Marty Jannetty escribió para enviarle un mensaje a su pareja y avisarle que "desde aquel día nunca iba a dejar que nadie me hiciera daño otra vez y eso te incluye a ti".

