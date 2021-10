Fabiola Zuluaga: “Le dije a Camila Osorio que me guarde un cupo cuando juegue finales de Grand Slam”

Fabiola Zuluaga atendió a ‘Caracol Sports’ para hablar del buen nivel mostrado por Camila Osorio en 2021, año en el que la joven tenista tuvo su primera experiencia como profesional y en el que se destacó logrando resultados que hacen pensar que puede superar las hazañas de su compatriota.

Fabiola Zuluaga es considerada la mejor tenista colombiana de la historia y entre sus logros más destacados tiene la semifinal del Abierto de Australia de 2004 y el puesto 16 del ranking en 2005. Además, logró varios títulos WTA.

La extenista, de 42 años, también nació en Cúcuta como Camila Osorio y tiene una buena relación con la nueva estrella del deporte nacional.

¿Cómo ha sido el año 2021 para Camila Osorio?

Es un año más que positivo, inició 186 y hoy es 53. Un gran año con muchísimos partidos ganados, que es clave para cualquier tenista. La confianza arriba con tantos buenos resultados, un campeonato (Bogotá), un subcampeonato (Tenerife) y la tercera ronda en Wimbledon. Todo ha sido muy bueno para ella y debe estar más que contenta. Eso es gracias a su trabajo y lo que ha realizado con Ricardo Sánchez, su entrenador. Han leído muy bien el circuito y la forma en que se maneja para obtener los resultados.

¿El 2022 va a ser más difícil para Camila Osorio?

Subir es lo fácil, mantenerse es lo difícil. Lo bueno es que ella es muy fuerte mentalmente y compite muy bien, eso es un punto a su favor. Tendrá bastante presión, pero va a jugar torneos grandes porque con ese ranking ya entra directo a los Grand Slam, a los 1000 y a los 500. Ganar un partido o dos en esos torneos grandes suma muchísimos puntos, casi lo mismo que ganar un 250, entonces eso es una gran ventaja. Esperemos que pueda manejar la presión y siga obteniendo buenos resultados y pueda mejorar más el ranking.

¿Cómo hacer para manejar la presión que va a tener y más cuando vengan rachas negativas como las que tuvo después del US Open?

Esa ansiedad se maneja con mucho entrenamiento, trabajo y paciencia. Es lo normal en el tenis, no hay empate, solo se gana y se pierde. Hay rachas muy buenas, regulares y muy malas. Así que uno debe estar preparado para esas situaciones y saber que el cuerpo no está en buenas condiciones todo el año y las sensaciones no son las mismas. Así que mucha paciencia y si uno hace la cosas bien, los resultados llegarán en algún momento.

¿Qué siente cuando la comparan con Camila Osorio cada vez que ella logra un récord?

A mí me gusta, las comparaciones nunca me han parecido buenas, pero con Camila me parece un tema muy agradable. Lo he disfrutado bastante porque las dos somos de Cúcuta, tenemos una buena relación y hablamos de vez en cuando. Para ella puede ser un poco incómodo porque está haciendo sus cosas y siempre la están comparando conmigo, pero es lo que hay y lo que se dejó. Para mi es un orgullo que se acuerden después de tantos años por lo que haga ella.

¿Puede Camila Osorio ser la mejor tenista de Colombia en la historia?

Ojalá, yo le hago mucha fuerza porque ella está trabajando muy bien y quiere llegar más arriba. Tiene sus metas y sus sueños y espero que se pueda codear con el top 10 y pelear por ganar un Grand Slam. Yo le dije a ella que me guarde un cupo cuando juegue las finales de Grand Slam, porque estaría muy feliz de poder acompañarla.

Por otro lado, ¿Cómo ve a Emiliana Arango, la raqueta número dos de Colombia?

Viene muy bien haciendo un buen trabajo con Carlos Salamanca y con Alejandro Falla, sus entrenadores. Está retomando la confianza que había perdido por el tema de la lesión y la cirugía en la cadera y volver no es fácil. Estoy contenta porque cada vez va ganado más partidos y mejora el ranking. Me alegra y más porque el otro año tenemos Copa Federación y tener a las raquetas uno y dos en su mejor momento es una buena forma de llegar a esas confrontaciones.

¿Qué balance hace de los tenistas colombianos en el Challenger de Bogotá?

Son grandes oportunidades, jugar en casa con el público a favor, se gasta menos dinero y por ese lado es muy positivo. Ya en lo deportivo, la actuación fue buena con Nicolás Barrientos que fue el mejor, tiene 34 años y sigue luchando por estar en el circuito intentando meterse en dobles. Por otro lado, Nicolás Mejía hizo cuartos de final y perdió con el campeón del torneo. Daniel Galán no se adaptó a la altura y no tuvo buenas sensaciones, pero en general es un balance positivo para el tenis masculino y hay que agradecer que se hagan este tipo de torneos en Colombia.