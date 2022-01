Fabiola Zuluaga sobre Camila Osorio: "juega agresiva desde el fondo y así debe salir a jugar"

Fabiola Zuluaga debutó en el Abierto de Australia hace 22 años. Jugó en el torneo de Melbourne en cuatro ocasiones, pero no fue hasta la edición del año 2004 en la que logró su mayor avance en la competición: jugó las semifinales, cayendo ante la eventual campeona, la belga Justin Henin.

La cucuteña, ahora integrante de la Comisión de Entrenadores de la ITF, habló con ‘Caracol Sports’ para analizar el partido de primera ronda de Camila Osorio, que enfrentará este domingo en el segundo turno de la Rod Laver Arena (8:30 p.m., de Colombia, aproximadamente) a la campeona vigente, Naomi Osaka.

“Camila debe salir con su plan de juego bien organizadito. Ella juega agresiva desde el fondo y creo que así debe salir a jugar. Obviamente tiene que estar fuerte mentalmente y aprovechar esa debilidad que todos sabemos que tiene Osaka, que en la parte mental tiene muchos altibajos y ese puede ser uno de los lados por los donde se puede ir”, dijo Zuluaga, quien enero del 2005 llegó a ser la número 16 del mundo.

“Además, (Camila debe) aprovechar esos buenos golpes que está teniendo desde el fondo y esos cambios de ritmo que están haciendo tanto bien a su juego”, agregó.

Zuluaga jugó 19 veces en los Grand Slams. Disputó el Abierto de Australia en cuatro oportunidades y ella bien sabe lo que significa debutar en un torneo de esta magnitud, y afrontar la primera ronda de los ‘grandes’.

“Creo que es los nervios, primero, y segundo la presión y el estrés de una primera ronda en sí. De cualquier torneo el partido más difícil es ese. El primer partido para coger ritmo. Además va a tener a una súper jugadora al frente, quien no baja sus brazos a pesar de sus altibajos mentales siempre está tratando de luchar y por algo ha ganado el Abierto de Australia y el US Open, varias veces”, comentó Fabiola sobre lo que se vive al disputar el primer partido de la competición.

Camila no logró disputar los dos primeros torneos de categoría 250 en Australia en este 2022, eventos que tenía programados como preparación para el Abierto australiano. Aunque esa puede ser una desventaja, Zuluaga cree que Osorio puede ser capaz de manejar bien esta situación:

“Son bastantes desventajas (las que trae) el tema de no poder llegar con partidos a un Grand Slam, que sería lo ideal, bastantes partidos jugados y bastantes ganados. La desventaja más grande es no tener ritmo de partido, que es lo que más busca un deportista y por eso se hace esa programación para llegar en su máximo rendimiento a los Grand Slams. Pero es la manera que (Camila) llega este año, esperemos que lo maneje de la mejor manera y que pueda entrar rápido en concentración y ritmo de partido que tendrá este domingo”, consignó.

Las condiciones climáticas también pueden ser un factor difícil para este tipo de partidos, pero Fabiola considera que a Camila eso no le va a afectar.

“Aunque no me lo crea, (en Melbourne) hay muchas moscas y son súper fastidiosas. Siente uno que están por ahí todo el tiempo. No se nota mucho en las transmisiones de televisión pero es un tema que molesta bastante. A mucha gente también le puede afectar, pero creo que a Camila no le va a afectar, es el calor. Cuando hace mucho calor, la sensación térmica es mucho más alta. La cancha cambia de condiciones porque es como un tapete, se pone un poco más blanda y es diferente a jugar en una cancha dura”, finalizó Zuluaga.

Con el partido de hoy, Camila Osorio completará su participación en los cuatro grandes y va en busca de su segunda victoria sobre una Top 20 del ranking. Ya lo hizo el año pasado al vencer a Elina Svitolina en Tenerife (España), y enfrenta a una Naomi Osaka, que tiene un registro de 18 victorias contra 2 derrotas en primeras rondas de Grand Slam. Esas derrotas fueron precisamente lejos de las canchas duras: en Roland Garros 2017 y Wimbledon 2019.