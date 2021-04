Falleció el hijo mayor de la leyenda del baloncesto Scottie Pippen

La leyenda del baloncesto Scottie Pippen anunció, a través de su cuenta de Instagram , que su hijo mayor, Antron, falleció a los 33 años.

En la publicación de la red social, Pippen hizo referencia a su amor en común por el baloncesto y a la batalla de Antron contra el asma crónico que padecía.

“Me rompe el corazón compartir que ayer me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartimos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el juego. Antron sufría de asma crónico y si no lo hubiera tenido realmente creo que habría llegado a la NBA. Nunca permitió que eso lo desanimara: Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y estoy muy orgulloso del hombre en el que se convirtió” , escribió Scottie Pippen en la descripción de la publicación que acompañaba con una serie de fotos junto a su hijo.

Además, le pidió a sus seguidores que incluyeran a su expareja y madre de Antron, Karen McCollum, en su oraciones.

“Un corazón bondadoso y un alma hermosa se fueron demasiado pronto. Te amo, hijo, descansa tranquilo hasta que nos volvamos a encontrar", agregó.

El miembro de la Salón de la Fama del Baloncesto no reveló las causas del fallecimiento de su hijo.

Pippen fue seis veces campeón de la NBA con los Bulls de Chicago junto con el mítico Michael Jordan.