Famoso rapero despierta polémica por canción sobre la muerte de Kobe Bryant

La nueva canción de Meek Mill aún no ha sido lanzada, pero se filtró que será titulada: 'Don't Worry (RIP Kobe)' (No te preocupes, descanse en paz, Kobe).

Meek Mill causó indignación por una parte de la letra en la que dice de forma frívola: “And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe" (Y si alguna vez me falta, salgo con mi helicóptero, será otro Kobe).

La composición de la canción es una colaboración entre Meek Mill y Lil Baby.

Kobe Bryant falleció en un accidente aéreo el 26 de enero de 2020.

Publicidad

⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.