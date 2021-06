Favorita al título del Roland Garros se retira tras sufrir insólita lesión en una rueda de prensa

Petra Kvitova, número 12 del mundo, anunció en sus redes sociales que se retira del torneo de Roland Garros por una lesión en el tobillo.

"Durante mi conferencia de prensa pospartido del domingo me caí y me dañé el tobillo. Desgraciadamente, tras pasar una resonancia y después de hablarlo mucho con mi equipo, he tomado la dura decisión de que sería imprudente jugar", explicó la dos veces ganadora en Wimbledon.

"Es mucha mala suerte, pero seré fuerte y haré todo lo posible para recuperarme a tiempo para la temporada de hierba", añadió Petra Kitova, que tras pasar muchas dificultades para derrotar el domingo a la belga Greet Minnen, tenía que jugar en segunda ronda contra la rusa Elena Vesnina.

Es la segunda retirada de impacto en el cuadro femenino tras la de Naomi Osaka, número 2 del ranking, que el lunes por la noche anunció su renuncia a seguir jugando en París por las amenazas de la organización del torneo con excluirla si seguía en su postura de no comparecer ante la prensa.