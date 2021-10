Fernando Alonso: "Me fui demasiado tarde. Debí irme antes de la Fórmula 1"

Fernando Alonso, confesó, en una entrevista para 'L'Equipe', que se arrepiente de haber prolongado los últimos 3 años de su carrera en el Gran Circo, antes de su reaparición en la actual temporada.

A pesar de que el piloto español se encuentra a gusto compitiendo nuevamente en la Fórmula 1, no fue del todo feliz entre el 2015 y el 2018, cuando corrió para McLaren.

"Me fui demasiado tarde. Debí irme antes. Ahora es fácil decirlo pero no debí esperar hasta 2018. Debí haberlo hecho en 2015 o en 2016. Dos años antes. Para probar Dakar y resistencia. Me llevó un tiempo madurarlo, quizá demasiado", le contó el dos veces campeón del mundo al diario deportivo francés.

Alonso nunca volvió a competir de la misma manera desde su salida de Ferrari en el 2014. Ese año el español conseguiría sus últimos dos podios (hasta el momento) en Hungría y China. La última victoria de Alonso fue en el 2013 en el GP de su país.

Sin duda su etapa en McLaren no fue positiva. Su mejor posición fue un quinto puesto y en esos cuatro años no terminó 24 Grandes Premios. Cuando por fin tomó la decisión de cambiar de aires, la ilusión y los trofeos volvieron.

El piloto de 40 años tuvo un 2018 fantástico. Ganó 5 de las 8 etapas del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, incluyendo las 24 horas de Le Mans, para consagrarse campeón en la clasificación general.

En el 2019 fue campeón del WeatherTech SportsCar Championship, las 24 Horas de Daytona y repitió las 24 Horas de Le Mans. Alonso sonreía después de muchos años oscuros y difíciles.

Ahora está de vuelta en la Fórmula 1, teniendo grandes sensaciones y el nerviosismo de cuando empezó. En Alpine ya consiguió un 4to puesto (mejorando lo hecho en McLaren) y espera cambiarse a un monoplaza más competitivo la próxima temporada.