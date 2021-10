Figura de la Fórmula 1 confesó el día en el que se quedó sin fuerzas en las piernas y en los brazos

“Físicamente, fue la carrera más dura de mi vida”, así describió Sergio 'Checo' Pérez el Gran Premio de Austin, Estados Unidos en la Fórmula 1. A pesar de que el mexicano consiguió la tercera plaza, por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, estuvo a punto de deshidratarse.

Y es que, al corredor de Red Bull se le averió el sistema de agua, por el cual los conductores de monoplazas suelen beber líquidos, durante el transcurso de las carreras.

“No me sentía bien en la mañana y encima a partir de la primera vuelta el sistema del agua no lo tuve, hasta el final. En la 20 estaba totalmente out y fue durísimo. Estaba perdiendo fuerza en las piernas y en las manos. Era difícil mantenerme en la pista en esos momentos”, describió Pérez, en la entrevista pos carrera.

El gran rendimiento de 'Checo' en el Circuito de Las Américas, le permitió subir hasta la cuarta casilla en la clasificación general del Campeonato de la Fórmula Uno, por detrás de Hamilton, Verstappen y Valtteri Bottas.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, bromeó sobre la situación vivida por Sergio Pérez y dijo en diálogo con la cadena 'Sky Sports': "Ahora sí puede tomar todo el agua que quiera".