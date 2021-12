Floyd Mayweather pone un manto de duda y acusa a Saúl 'Canelo' Álvarez por dopaje

Saúl 'Canelo' Álvarez se ha consolidado en los últimos años como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Con sus múltiples títulos mundiales y sus grandes exhibiciones sobre el ring, el mexicano se ha ganado la admiración en el mundo del deporte.

Sin embargo, una de las personas con la que nunca ha mostrado simpatía es Floyd Mayweather Jr., uno de los mejores pugilistas del último tiempo. Y es que, a pesar de ya estar retirado, el 'Money' está muy pendiente de su disciplina y se atrevió a opinar sobre el mexicano, trayendo a colación la polémica sobre el dopaje.

“Se habla siempre de 'Canelo' esto o 'Canelo' lo otro, pero no se habla de esteroides. Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, dijo refiriéndose al combate que tuvieron en 2013 y que terminó ganando el norteamericano.

Cabe recordar que en 2018, 'Canelo' Álvarez dio positivo en Clembuterol, una de las sustancias prohibidas en el deporte. El mexicano acuñó que este problema se debía a una contaminación en carne consumida en su país.

Floyd Mayweather aumentó la polémica y le mandó otra 'pulla': “Es el mismo peleador. La gente dice que Canelo en su primera pelea habría sido un gran peleador, pero yo pelee con él en su mejor momento y sigue siendo el mismo. Cuando le gané tenía casi 40 años. Canelo fue como un paseo en el parque, fue una pelea muy fácil”