Floyd Mayweather, sobre su futuro: "No volveré al boxeo, no lo extraño; solo estaré en exhibiciones"

Floyd Mayweather es reconocido como uno de los mejores boxeadores del último tiempo. El estadounidense ha sido campeón en múltiples divisiones y es considerado uno de los mejores de la historia en el pugilismo profesional.

La última vez que se logró observar a 'Money' -como es conocido- fue en una exhibición que hizo con el Youtuber Logan Paul y que no tuvo ningún tinte competitivo.

Floyd Mayweather asistió a la 59 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y allí reveló cuáles son sus planes para el futuro: "No regresaré al boxeo. No, no lo haré. El deporte fue muy bueno conmigo, pues pude hacer inversiones inteligentes por fuera, pero ahora quiero ayudar a los campeones que vienen".

A sus fans les dio un parte de tranquilidad, tras asegurar que no se alejará del todo del espectáculo boxístico: “No extraño al boxeo, solo voy y me divierto, por eso hice una exhibición con el Youtuber, Logan Paul, nos divertimos, yo me divertí. Le dimos a la gente un poco de diversión y la gente tiene que saber que hay una diferencia entre una pelea real y una exhibición.

El pugilista, de 44 años, quien está invicto sobre el ring (50-0, 27 KO's), se dedicará a impulso a jóvenes promesas y "próximos campeones mundiales".