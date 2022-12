“A alguien se le ocurrió decir una tontería”: Shakira sobre su relación con esposa de Messi

La colombiana negó que tenga roces con Antonella Roccuzzo y aseguró que podría ir a la boda de la pareja prevista para junio en la ciudad argentina de Rosario.

"A alguien se le ocurrió decir una tontería y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor. Con Antonella tenemos una relación excelente", puntualizó Shakira en una entrevista al programa argentino Telenoche.



La cantante colombiana, que está en plena promoción de su último disco El Dorado, agregó: "No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas", respondió la pareja del compañero de Messi en el Barca, Gerard Piqué.

Tanto Antonella como Shakira han sido fotografiadas en alguna oportunidad alentando a sus maridos junto a sus niños desde las gradas del Camp Nou en Barcelona.

De acuerdo con varios medios de Argentina y España, el capitán de la selección argentina contraerá nupcias con la madre de sus dos hijos -Thiago y Mateo- en la catedral de Rosario, ciudad natal de ambos, el 30 de junio.

Aunque por el momento todos los detalles se manejan con estricto secreto, Shakira fue consultada sobre su eventual asistencia a la boda de Messi, y sin confirmar su presencia mostró que estaba al menos enterada de la celebración.

"Si puedo ir a su boda y a la de Messi iremos, porque Gerard y Leo son amigos desde que eran pequeñitos", apuntó la voz de "Me enamoré".

La boda de Messi y Roccuzzo tendrá como invitados a varias estrellas internacionales del fútbol, según la prensa argentina que este miércoles indicó que Luis Suárez, junto a su esposa, no se perderán el festejo al ser uno de los mejores amigos de la pareja argentina.