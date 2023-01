Alcalde de Ibagué pidió a Gabriel Camargo que se retracte de sus palabras contra el fútbol femenino

Guillermo Alfonso Jaramillo estaba en el momento en el que el presidente del Tolima hizo las polémicas declaraciones, pero no las comparte.

“Nadie tiene que juzgar la conducta sexual de nadie, no respaldo en absoluto a Gabriel Camargo, me parecen muy desafortunadas sus palabras y creo que tiene que retractarse ante las mujeres”, aseguró Guillermo Alfonso Jaramillo.

Por otro lado, la Red de Mujeres del Tolima le solicitó a Gabriel Camargo que se retracte y ofrezca disculpas. Además, pedirán a la Dimayor sanciones para el directivo.

“Eso anda mal, no da nada económicamente y hay problemas con las mujeres porque son más toma tragos que los hombres. Eso es un caldo de cultivo de lesbianismo”, fueron las palabras de Gabriel Camargo que causaron polémica.

