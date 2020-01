Apenas empezó el 2020 y José Mourinho ya protagonizó el video viral del año

El técnico portugués del Tottenham se puso a espiar a su homólogo del Southampton, el austriaco Ralph Hasenhüttl, y terminó amonestado.

Al minuto 77, el Tottenham perdía 1-0 con el Southampton y José Mourinho abandonó su zona técnica para ir a la de Ralph Hasenhüttl y mirar descaradamente las notas que escribía en austriaco.

Jose Mourinho gets yellow card for spying on Southampton's tactics pic.twitter.com/HM6x8XDWxg

— TrakFootball (@TrakFootball) January 1, 2020