“Ayúdenme a rogarles que liberen a mi madre”: futbolista africano es víctima de secuestradores

Samuel Kalu, jugador se la selección de Nigeria y el Burdeos, aseguró que pagó un primer rescate, pero los delincuentes ahora le pidieron más dinero.

La madre del futbolista está retenida en su país por secuestradores que exigen el pago de 15 millones de nairas (unos 36.600 euros) a cambio de su liberación.

"Los secuestradores pidieron un rescate de 3 millones de nairas la primera vez, se lo dimos y nos aseguraron que la liberarían", afirmó Kalu en declaraciones recogidas por medios nigerianos.

"Esperamos toda la noche (pero) no la vimos. A la mañana siguiente volvieron a llamar (diciendo) que querían más dinero, que el dinero se había entregado a otra persona. Ahora están pidiendo un rescate de 15 millones", concluyó al deportista, de 21 años.

Su madre, Ozuruonye Juliet Kalu, fue secuestrada el pasado 27 de febrero en Umuamacha Umueze, en el estado de Abia (sureste), cuando se dirigía en su vehículo de camino a casa, si bien la noticia ha trascendido ahora.

"Por favor, ayúdenme a rogarles que liberen a mi madre porque mi ambición es hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a las 'Super Águilas' (nombre popular de la Selección de Nigeria) a ganar la próxima Copa de África de Naciones de 2019", dijo Kalu.

El futbolista del equipo francés está convocado por las ‘Super Águilas’ para los partidos clasificatorios de este torneo africano contra las Seychelles y los ‘Faraones’ de Egipto a finales de este mes.

Este no es el primer caso de secuestro en la esfera deportiva nigeriana, ya que, durante la Copa del Mundo de 2018 en Rusia, el padre del capitán de Nigeria, Mikel Obi, fue secuestrado antes del partido del combinado africano contra Argentina.

Entonces, los captores exigieron al ex mediocampista del Chelsea el pago de 21.000 libras esterlinas (unos 24.425 euros) como rescate.