Barras del Atlético Nacional no podrán ingresar al partido ante Cortuluá en Cali

Autoridades anunciaron medidas de seguridad para el juego del sábado, tras la polémica suscitada por barra del América, que rechazó su realización en la capital del Valle del Cauca.

La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol en Cali determinó que se habilitarán tres de las cuatro tribunas del Estadio Pascual Guerrero y que no se permitirá el ingreso de barras bravas visitantes, caso de Los del Sur.

“La barra del Atlético Nacional no se le permitirá ingresar como barra. Ese es el punto más importante. Por solicitud directa de Cortuluá, se abrirán solo las tribunas oriental, occidental y norte”, dijo Claudia Muñoz, subsecretaria de Seguridad de Cali.

Agregó que las edades mínimas de ingreso son de 5 años para las dos primeras y 7 para la restante. En ese sentido, la tribuna sur, donde se ubican las barras bravas del América y Deportivo Cali cuando juegan en condición de locales, estará cerrada.

Además, la funcinaria sostuvo que los hinchas tampoco podrán entrar al estadio con elementos alusivos al conjunto antioqueño.

“No se permitirá el uso de prendas distintivas y elementos distintivos al equipo visitante. Eso quiere decir que la gente del Nacional tiene que ir con una camiseta del color que prefieran, pero que no tengan logos ni nada alusivo al Nacional”, explicó la funcionaria.



Recomendaciones de la Comisión Local de Fútbol para el partido Cortulúa-Nacional. Sábado 6 de mayo 2017#FutbolEnPaz #CaliProgresaContigo pic.twitter.com/LCuoIaN4Wh — Claudia Lorena Muñoz Orozco (@claulore30) May 3, 2017

El partido está programado para las 6:00 de la tarde del próximo sábado 6 de mayo en el escenario sanfernandino, cuyas puertas se abrirán al público a partir de las 4:00 de la tarde.

Cerca de 800 policías se encargarán de garantizar el orden público dentro y fuera del estadio en el marco de este juego, que corresponde a la fecha 16 de la Liga Águila.

La polémica por la realización de este encuentro en Cali se desató luego que el Barón Rojo Sur emitió un comunicado, donde rechazaba que se hiciera en la ciudad y advirtió que no se hacía responsable por la seguridad.

La advertencia de barra de América de Cali que rechaza juego Cortuluá... Aunque inicialmente el alcalde Maurice Armitage dijo que el partido no debería jugarse en la capital del Valle del Cauca , en una reunión de la comisión local del fútbol se ratificó la decisión de llevarlo a cabo en el Pascual Guerrero.

Foto: archivo Colprensa