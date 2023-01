Camila Gallea, de las pasarelas en Argentina a ser figura del Junior de Barranquilla

La defensora argentina, de 23 años, enamora a los fanáticos del ‘tiburón’ en cada uno de los partidos de la Liga Águila femenina.

Camila Gallea se dio cuenta a los 15 años que su amor por el fútbol era más grande que el sueño de su madre, quien quería que fuera modelo.

“Ella me anotó en un desfile, esa semana traté de cuidarme intentando no trabar fuerte, ni tirarme al suelo a barrer. No funcionó, tenía las piernas raspadas y con moretones. Ahí mi mamá aceptó que lo mío era el fútbol y no una pasarela”, recordó Gallea.

En este 2018, Junior ha jugado cuatro partidos en la Liga Águila femenina y Camila Gallea ha estado presente en todos.



