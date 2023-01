Cancelan búsqueda de Emiliano Sala al considerar “extremadamente remoto” hallarlo con vida

La hermana del futbolista argentino suplicó a las autoridades británicas continuar con las labores. Compañeros y fanáticos se aferran a una última esperanza.

La policía de la isla de Guernsey informó que canceló la búsqueda por no haber detectado ninguna "traza de la aeronave, el piloto ni el pasajero".

Tras darse a conocer la noticia, Romina Sala compareció en una rueda de prensa en Cardiff (Gales), ciudad en la que se encuentra el club de fútbol en el que juega Sala, para suplicar a las autoridades del Reino Unido que prosigan con las tareas de rescate.

Visiblemente emocionada, la joven argentina manifestó a los periodistas entre lágrimas y en español que ella siente que su hermano y el piloto "siguen vivos".

Sin embargo, el capitán David Barker señaló que aunque entiende que la familia de Sala no esté conforme con la decisión de detener la búsqueda, está "absolutamente convencido" de que no podrían haber hecho nada más.

Sala y un piloto atravesaron el canal la noche del lunes, en un vuelo que despegó en Nantes y cuyo destino era Cardiff.

En el momento en el que cruzaban el mar que separa Francia del Reino Unido, se perdió la comunicación con la aeronave.

Al parecer, el jugador se comunicó con amigos a través de WhatsApp a los que había expresado su temor por subirse a la avioneta por las turbulencias que había experimentado en el vuelo previo desde Cardiff a Nantes.

