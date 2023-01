Casi no puede caminar: el video de Diego Maradona que preocupa al mundo del fútbol

El exfutbolista, quien se desempeña como técnico del Dorados de Sinaloa, sufre de artrosis y se le vio muy adolorido en el entrenamiento del equipo mexicano.

El periodista mexicano Iván Elenes compartió un video de Diego Maradona llegando al campo de prácticas caminando lento, con dificultades y apoyado en su asistente, Luis Islas.

Publicidad

"Diego no tiene conciencia de las limitaciones físicas que tiene y cuando entra a la cancha se cree que es un pibe de 20 años", aseguró Matías Morla, representante de Maradona.

Los médicos le han recomendado a Diego Maradona no jugar fútbol para no empeorar su artrosis, pero él dejó claro en una rueda de prensa, semanas atrás, que “quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy".