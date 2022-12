¡Colombia clasifica al Mundial Rusia 2018!

En una épica noche los dirigidos por Pékerman empataron 1 -1 en Lima. Los peruanos van a pelear el repechaje con Nueva Zelanda.



Las claves de Colombia para clasificar al Mundial

La contundencia fuera de casa, las individualidades y la continuidad del técnico José Pekerman, que logró levantar anímicamente al equipo en momentos críticos, algunas de las claves de la angustiosa clasificación de Colombia a Rusia-2018 tras empatar este martes 1-1 con Perú en Lima.

Golpes como visitante

La calurosa Barranquilla no fue el fortín de hace cuatro años, cuando la tricolor tuvo un rendimiento del 70,8%.

En esta ocasión Colombia cedió empates ante Uruguay, Chile y Brasil, y derrotas ante Argentina y Paraguay, para un desempeño del 55,5%.

En cambio, los pupilos de Pékerman ganaron en Ecuador, Bolivia y Paraguay, además de empatar en Chile, Venezuela y Perú.

"En la casa no se hizo como debería haber sido, pero el equipo lo recuperó por fuera", señaló a la AFP el exjugador Freddy Rincón, parte la generación que jugó tres mundiales en la década de 1990.

La mayoría de los convocados juega en el exterior, esbozó el exinternacional y técnico Alexis García como argumento para la fortaleza visitante de la tricolor. "La selección no cambia su estilo porque viaje unas horas en avión, y eso le da la posibilidad de sacar resultados en cualquier plaza".

La renovación de Pékerman

El técnico argentino firmó su renovación luego de llevar a los cafeteros en Brasil-2014 hasta cuartos de final, en la mejor actuación de su historia.

La tricolor había carecido de esa estabilidad desde que fue eliminada de Francia-1998, y los bandazos le costaron 16 años sin regresar a una Copa del Mundo a pesar del desfile de ocho estrategas antes de 'don José', como le dicen cariñosamente los colombianos.

"Cuando hay procesos hay más posibilidades de éxito", expresó García.

Colombia sorteó los momentos de zozobra gracias a "jugadores acostumbrados a la alta competencia, un equipo con claridad de objetivos (...) y un entrenador que ha liderado bien el proceso", dijo a la AFP el exjugador.

Columna vertebral

Tras Brasil-2014, Colombia debía renovar un equipo que se quedó sin su capitán, el central Mario Yepes, quien colgó los guayos.

Aunque Falcao García se perdió el torneo por una lesión, y su regreso se hizo esperar, Brasil catapultó a James Rodríguez, un diez que suplió con goles a 'El Tigre'.

“Me perdí el Mundial, pasé dos años horribles, pero Dios es fiel”:... Sin hacer mucho ruido, Pékerman renovó una defensa en la que se han ido asentando jóvenes como Davinson Sánchez (Tottenham de Inglaterra), Yerri Mina (Palmeiras de Brasil) y Frank Fabra (Boca Juniors de Argentina).

Con David Ospina (Arsenal de Inglaterra) en el arco, Cristian Zapata(AC Milan de Italia) en la defensa, Carlos Sánchez (Fiorentina de Italia) en el medio y James (Bayern Múnich de Alemania) como el hombre de las ideas, todos mundialistas, Colombia "ha mantenido una columna vertebral definida", destaca el analista deportivo Nicolás Samper.

Volantes con gol

En punta, Pékerman sufrió la ausencia de un artillero. Mientras que en el camino a Brasil, Colombia marcó 27 goles en 16 juegos, rumbo a Rusia fueron 21 en 18 encuentros.

Los goles de James (6) y Edwin Cardona (3), dos mediocampistas, sostuvieron al equipo durante esa travesía por el desierto.

“La Eliminatorias se ganan con unos ‘huevos’ grandísimos”: James... Pero Falcao llegó en racha a los partidos definitivos, y su liderazgo pesó. El Tigre, autor de nueve goles hace cuatro años, marcó su primer tanto en este premundial ante Brasil (1-1), en la fecha 16, y repitió ante Paraguay (1-2), en la 17.

En una selección "que siempre ha llorado por la falta de gol, que vuelva Falcao es la mejor noticia de cara al Mundial", apunta Samper.

La deuda

Colombia disputará su sexta Copa del Mundo (tras Chile-1962, Italia-1990, EEUU-1994, Francia-1998, Brasil-2014), pero selló su boleto ante las selecciones más débiles y no pudo vencer a los gigantes sudamericanos.

De 18 puntos en disputa ante Brasil, Uruguay y Argentina, apenas sumó dos, tras sufridos empates en Barranquilla con la seleçao y los charrúas.



Minuto a minuto del partido Colombia vs. Perú

Min 90: Termina el partido. ¡Colombia vuelve a un Mundial! Esta vez la cita es en Rusia.

Vea los goles de Perú 1-1 Colombia | GOL Caracol Min 75: Gol de Perú

Min 55: ¡Gol de James!

Min 45: Tarjeta amarilla para André Carrillo por falta, de atrás, sobre Duván Zapata

Min 32: Cabezazo de Duván Zapata, pero el balón le llega a las manos al arquero Pedro Gallese

Min 21: Llegada de Colombia, Falcao no la pudo tomar en el aire para abrir el marcador

Min 18: Buen desborde de Duván Zapata, centro por el piso y Falcao por poco emboca.

Minuto 12: Llegada de Colombia con James Rodríguez que Gallese controla.

6:35 p.m. Empieza el partido

6:26 p.m. Los equipos salen a la cancha. Y se hacen los actos protocolarios.

5:40 p.m. Selección Colombia dio a conocer su formación:

Colombia confimó su alineación titular para enfrentar a Perú, en Lima... 5:00 p.m. La selección Colombia llega al estadio Nacional de Lima.



