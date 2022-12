Con estos memes, el Deportivo Cali fue blanco de bromas tras derrota en final de Liga con Nacional

Los azucareros estuvieron cerca de su décimo título, pero la escuadra antioqueña les aguó la fiesta. Hinchas caleños aseguraron que no abandonarán a su equipo.

Pese a la ventaja de 2 goles a 0 conseguida por el Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, el conjunto de la Sultana del Valle no logró sostener la jerarquía con la que jugó el primer partido de la final de la Liga Águila y cedió terreno a su rival en la Capital de la Montaña.

Los dirigidos por Héctor Cárdenas fueron vencidos por los verdolagas con un contundente 5-1 en la noche de este domingo. Esta derrota no pasó desapercibida en redes, donde fueron blanco de bromas por parte de los aficionados del fútbol... y de los memes.

"Sabes porque al Cali le dicen glorioso, porque empieza haciendo gloria y termina haciendo el oso", decía uno de los mensajes publicado en Twitter.









Advertisement







Bueno ya no más, no les publicamos si no este y ya #NoSeanAsi #DeportivoCasi pic.twitter.com/TLYaaWueOV — Santiago de Cali (@SantiagoDeCali_) June 19, 2017















Segun Santos ese Deportivo Casi no existe 😂😂 pic.twitter.com/4LQtqVFmQE — Monteblanco (@monteblanco2013) June 19, 2017



A pesar de las burlas por no haber obtenido la tan anhelada décima estrella, los hinchas del club caleño aseguraron, con emotivas publicaciones en las redes sociales, que no abandonarán a su escuadra.

Los mensajes de apoyo para los azucareros tampoco se hicieron esperar. Pese a las críticas, los aficionados demostraron estar con el equipo de sus amores como dice la popular frase, "en las buenas y en las malas".



Nunca te dejaré @AsoDeporCali Pase lo que pase tu GLORIA SERÁ ETRNAAAAA !!!!! pic.twitter.com/mJwhNAvqTF — Rafael Hernández (@kikermar) June 19, 2017

Advertisement





#VamosPorLa10 siempre te seguire mi deportivo cali hasta la muerte contigo. pic.twitter.com/5bKyZPdH04 — Policarpo (@MarinoPez) June 19, 2017







Advertisement