Cortuluá vs. Nacional: el partido por la paz que vestirá de blanco al Pascual Guerrero

Autoridades invitan a hinchas para que vayan al estadio con camiseta blanca y, así, enviar mensaje de unión, luego que barra de América rechazó el juego en Cali.

“Queremos que todos los aficionados y la comunidad que ama el deporte asistan al Pascual Guerrero a celebrar este significativo encuentro deportivo en paz, y que mostremos, a través del deporte, una imagen de convivencia y de cohesión social”, dijo el secretario del Deporte y la Recreación, Silvio López Ferro.

Durante los actos protocolarios en el escenario deportivo para el partido de este sábado, los dos equipos y las autoridades de la capital del Valle del Cauca también se unirán en torno a este mensaje de respeto y unidad deportiva.

“Vamos a ir con camiseta blanca, invitamos a la comunidad a que llene el estadio y apoye a los dos equipos, sobre todo a Cortuluá, que hemos acogido en estos últimos meses durante los cuales no han tenido escenario . Estamos tramitando con los equipos para que pongan la camiseta blanca mientras comienza el partido y vamos a tener banderas blancas alusivas a la paz”, anotó López.

Según lo dispuso la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol en Cali, no se permitirá el ingreso de hinchas con camisetas y elementos alusivos al Atlético Nacional, así como el de las barras bravas del conjunto paisa.

Barras del Atlético Nacional no podrán ingresar al partido ante... Las puertas del Pascual Guerrero se abrirán a partir de las 4:00 p. m. y, por solicitud del Cortuluá, que oficia de local, solo estarán disponibles las tribunas occidental, oriental y norte.

Menores de 5 años no podrán entrar a las graderías de occidental y oriental, mientras solo mayores de 7 años podrán hacerlo a las de norte. El partido, que corresponde a la fecha 16 de la Liga Águila, se iniciará a las 6:00 de la tarde.

La Alcaldía de Cali también invita a los hinchas del fútbol para que, a través de redes sociales con la etiqueta #CaliProgresaConPaz, expresen cómo aportan a que en la ciudad se viva la fiesta del fútbol pacíficamente.



