Cristiano Ronaldo envió un mensaje que dejó sin palabras a los argentinos

El futbolista portugués de Real Madrid compartió un video en Instagram en el que asegura que ama al país suramericano.

"Mi novia es de Argentina. Mucha gente no lo sabe, pero ella es argentina y también española. Así que amo a Argentina. La gente cree que no me gusta, pero sí me gusta", fueron las palabras de Cristiano Ronaldo.



En el video se observa a Georgina Rodríguez, novia del portugués, saludando a los argentinos con el famoso: “¿Qué tal boludos, como están?".

Georgina es hija del argentino Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón y la española Ana María Hernández.