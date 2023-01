¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan? El portugués rompió el silencio

El jugador de Juventus respondió la pregunta que todos sus seguidores se han hecho en los últimos meses.

“En el futuro no sé si sucederá, pero ahora mismo no está en mis planes”, aseguró Cristiano Ronaldo en entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’ y acabó con los rumores de la supuesta boda.

Publicidad

Ronaldo aclaró que la razón por la que estaba visitando iglesias en Turín: “soy católico y voy para agradecer a Dios tolo lo que me ha dado. No pido nada, gracias a Dios ya lo tengo todo. Le agradezco que proteja a mi familia y a mis amigos. Son ellos los que me dicen: ‘Eh, no puedes hacer eso, ¿sabes que eres Cristiano Ronaldo’”.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son padres de la pequeña Alana Martina.