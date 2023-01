Criticaron a Shannon de Lima por descuido en un video, pero ella la sacó del estadio con su reacción

La modelo venezolana promocionó uno de sus labiales, pero sus seguidores se dieron cuenta de un curioso detalle que había al fondo del escenario.

“Mi nuevo color se llama ‘BABE’ de mi colección. Es matte pero no te reseca para nada los labios”, fue el mensaje de Shannon de Lima en un video que compartió en su cuenta de Instagram.



Pero algunos usuarios de redes sociales notaron que detrás de Shannon de Lima había unas escobas y empezaron a criticarla.

“Linda, pero no me gustan esas escobas detrás”, escribió una seguidora de Shannon de Lima, pero la venezolana sorprendió con su respuesta: “¿Usted no barre? Yo sí”.

Shannon de Lima es la novia del futbolista James Rodríguez, quien hace parte del Real Madrid y la selección Colombia.