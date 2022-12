Declarada la independencia de Cataluña, ¿qué podría pasarle al Barcelona?

El club más poderoso de esa región se debate entre lo que dice la legislación española y la necesidad económica de seguir en una competición de alto nivel.

¿Qué futuro se perfila para los clubes catalanes en las ligas españolas?

Cataluña, un referente del deporte en España, cuenta con tres clubes de fútbol en Primera División (FC Barcelona, Espanyol y Girona) y tres en Segunda División (el filial del Barcelona, el Gimnástic de Tarragona y el Reus), así como varios más en la tercera División.

El FC Barcelona es el más conocido de todos ellos por su dimensión planetaria y fue miembro fundador de la Liga española en 1928-1929, al igual que el Real Madrid.

¿Qué dice la legislación?

La Ley del deporte español especifica que ningún club de Estados extranjeros puede jugar en ligas españolas, salvo los de Andorra.

El artículo 32 de esta ley establece que para que los clubes puedan participar en "actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional" deberán "integrarse en las Federaciones deportivas españolas correspondientes".

Este artículo supone que si la Federación Catalana de Fútbol (FCF) abandonara el paraguas de la española, los clubes catalanes tendrían que dejar la Liga... salvo que se produjera una reforma de la ley española.

¿La expulsión del Barça sería automática?

El Barcelona o los clubes catalanes de fútbol no serían inmediatamente expulsados de las competiciones españolas. Según Alberto Palomar, doctor en derecho y experto en legislación deportiva, la ley catalana "de transitoriedad", que debería regir durante el camino a una hipotética independencia, prevé mantener la legislación española compatible con el nuevo orden hasta la proclamación de una supuesta nueva constitución catalana.

Esto afectaría a la ley del Deporte español, que, por otra parte, vista desde el lado estatal, también podría seguir aplicándose, ya que el Tribunal Constitucional ha suspendido la ley de transitoriedad y por tanto, no se le reconoce efectividad.

Así, "mientras las federaciones (deportivas catalanas) estén integradas (en sus respectivas españolas), los equipos podrían jugar y los jugadores podrían representar a España", explica a la AFP este profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, partidario hasta ahora de la línea dura, declaró la semana pasada que en caso de una declaración de independencia citará a los clubes catalanes "para que me den su opinión sobre lo que está pasando".

"Creo que no habrá una ruptura inmediata", añadió Tebas, que dejó entrever que la actual Liga podría seguir hasta el final.

¿Puede jugar el Barça en otro país?

Muchos citan el ejemplo del AS Mónaco que juega en la liga francesa para ver al Barça jugando en otro campeonato que no sea el español.

Pero, según Palomar, un eventual reconocimiento de la FIFA tardaría en llegar como ocurrió con Gibraltar o Kosovo, y sin éste la federación catalana no podría llegar a acuerdos con otra federación nacional como hicieron Mónaco (con Francia) y Andorra (con España).

Por otro lado, a nivel deportivo surgiría el problema de a qué nivel incluir al Barça. ¿Directamente en Primera División, en perjuicio de las reglas ascenso-descenso?

Quedaría la opción de un campeonato catalán devaluado y que tendría que ser reconocido por la UEFA para poder acceder a la Liga de Campeones.

Preguntados por la AFP, la FIFA y la UEFA no hicieron comentarios.

¿Qué impacto económico tendría la salida del Barça?

En 2015, Tebas afirmó a la AFP que el clásico Real Madrid-Barça era la "joya de la Liga". Sin el partido más visto del mundo (650 millones de telespectadores), el monto de los derechos televisivos españoles (1.600 millones de euros anuales actualmente) se reduciría mucho, pese a que otros clubes podrían tratar de tú a tú al Real Madrid como es el Atlético, el Sevilla o el Valencia.

José María Gay de Liébana, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, cifra en "al menos 200 millones de euros" el impacto de una salida del Barça sobre los derechos de televisión.

Por el lado azulgrana, quedarse sin los ingresos televisivos españoles (en torno a un cuarto de sus 700 millones de euros de ingresos en 2016-2017) sería ruinoso. "Sería un paso atrás, mortal de necesidad", destaca el economista, que augura la salida de las estrellas del club. El Barça "no podría contar con figuras de nivel internacional. Pasaría a ser un club de medianía".

¿Qué puede hacer el Barça?

Posicionado a favor del "derecho a decidir" de Cataluña, el Barça no desea por ahora pronunciarse sobre una "hipotética" independencia y afirma que está en la Liga española: "Tiene intención de jugarla, de disputarla y de intentar ganarla".

"Si, en condicional, si el Barça tuviera que jugar en una Liga, o decidir qué hay que hacer después de esta hipotética Cataluña independiente, la lógica sería consultar con los socios que son los propietarios" del Barça, declara a la AFP una fuente del club.

No obstante, el club no está preocupado, asegura esta fuente, ya que "cualquier Liga del mundo, o de Europa, incluso la española, desearía tener un club como el Barça disputándola".