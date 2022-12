Defender el lugar de su esposo, el reto de periodista viuda tras accidente de Chapecoense

Sirli Freitas asumió la jefatura de prensa del equipo brasilero. Afrontará una dura prueba ante Atlético Nacional, con quien jugarán la Recopa Sudamericana.

Sirli, de 33 años, asumió el reto de Cleberson Silva cuando falleció en el accidente aéreo de noviembre pasado, en el que murieron 71 personas.

"Yo estoy haciendo lo que mi esposo hacía. Entonces siento una falta de él tremenda en el día a día. Aquí en el trabajo siempre pienso: ‘qué es lo que él haría, cómo lo haría', eso me ayuda, porque pienso como actuaría él estando aquí", dice la jefe de prensa del equipo.

A Sirli le cuesta creer que ya han pasado cinco meses desde que asumió el puesto de su marido en el equipo brasileño: "fue y está siendo todavía muy difícil, a veces no crees que eso realmente sucedió. Fue todo muy loco que parece a veces que eso no fue verdad".

Sin embargo, ella no se permite desanimarse. "Hay que continuar, hay que seguir. Tengo hijos que criar, tengo que pasar esa imagen para ellos, de que su madre está bien, de que su madre es fuerte, que su madre está buscando. Mi preocupación son ellos, de pasar todo eso para ellos".

Sirli enfrentará una dura prueba el 10 de mayo cuando viaje con el Chapecoense a Medellín para disputar la vuelta de la Recopa Sudamericana. El equipo hará el mismo viaje y visitará el mismo estadio al que nunca llegó para disputar su primera final internacional.