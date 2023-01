Del amor al odio: Mario Balotelli utiliza frase de Pablo Escobar para insultar a su exnovia

El jugador italiano del Niza y la belga Fanny Neguesha tuvieron una acalorada pelea en redes sociales.

Después de dos años de relación y tener planes de boda, Balotelli y Neguesha pusieron fin a su relación en 2014.

Publicidad

Mario Balotelli sorprendió con una historia de Instagram en la que público este mensaje: “Como dijo Pablo Escobar: el dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las putas".

Aunque no mencionó a ninguna persona en específico, Fanny Neguesha, quien espera un hijo del futbolista del Southampton Mario Lemina, se sintió aludida y contestó: "si fueras una buena persona, ya habrías encontrado una mujer de verdad. Hablo sin malicia, estoy enamorada y feliz. Lo más triste es que ni siquiera con todo el dinero puedes hacer que ninguna se quede contigo… ¿habrá una razón?".

Balotelli siguió el juego y escribió otro fuerte mensaje que decía: "tengo dos hermosos hijos y gracias a Dios ella no es su madre. ¿La razón?: porque ella no es una mujer sencilla, con valores y educación. Yo no arruino a las familias. Ni siquiera un entrenador nacional ha tenido tantos jugadores. Ni siquiera un niño puede hacerla sentir cómoda. Albañiles, carteros, camareros, seguramente tendrán una oportunidad. A ella le gusta la fama y el dinero"

Neguesha le puso fin a la discusión con un “algunas personas no valen la pena”.