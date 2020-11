“Desde muy niño siempre fuiste mi ídolo”, conmovedor adiós de Falcao a Maradona

Hay conmoción en el fútbol por la muerte de Diego Armando Maradona , ídolo de grandes y chicos.

Con mensajes en redes sociales, sus seguidores lo despiden con sentidos mensajes. Futbolistas colombianos como Radamel Falcao García, René Higuita, el Pibe Valderrama y clubes como Atlético Nacional le rinden homenaje con sus palabras.

“Cuando tuve la oportunidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón. Me sorprendía que me tratabas como si me conocieras de toda la vida. Marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño”, escribió Falcao, quien aseguró que Maradona fue su ídolo desde niño.

Eterno. Desde muy niño siempre fuiste mi ídolo. Recuerdo que pasaba horas viendo videos tus videos, con la ilusión de algún día ser jugador profesional como tú. Cuando tuve la oportuidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón. pic.twitter.com/KtGHFgHiyM — Radamel Falcao (@FALCAO) November 25, 2020

René Higuita, por su parte, se mostró muy tocado por la partida del astro argentino a los 60 años.

“Escribo este mensaje con un nudo en la garganta, el dolor de saber esta terrible noticia. Al que fue mi ídolo y amigo: los locos y diferentes a veces somos incomprendidos, pero guardamos grandes virtudes en el corazón”, expresó.

Escribo este mensaje con un nudo en la garganta, el dolor de saber esta terrible noticia , al que fue mi ídolo y amigo !! los locos y diferentes aveces somos incomprendidos... pero guardamos grandes virtudes en el corazón ..!! buen viaje al mas grande de la historia 😔 pic.twitter.com/xmHD4jr0rN — Rene Higuita (@higuitarene) November 25, 2020

El Pibe también envió un mensaje de condolencias a toda su familia y a la afición argentina que hoy llora la partida de su ídolo.

“Solo puedo decir gracias”, manifestó Valderrama.

A la cadena de mensajes también se unieron James Rodríguez, David Ospina, el club Atlético Nacional, Víctor Hugo Aristizábal y el Tino Asprilla.

Atlético Nacional lamenta la muerte del icono del fútbol mundial Diego Armando Maradona. Paz en su tumba. Enviamos un mensaje de fortaleza para su familia, allegados y seguidores. pic.twitter.com/3ikZI2olB4 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 25, 2020

Descansa en Paz Diego Armando. pic.twitter.com/6VuL7mACe9 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) November 25, 2020

Hasta siempre amigo 😞 pic.twitter.com/JzbyZBtbyE — Victor Hugo (@aristigol09) November 25, 2020