Diego Maradona, antes de morir, le envió un audio con un pedido especial a la pareja de su ex

Diego Maradona, días antes de morir, le envió un mensaje a Mario Baudry con una petición especial para que cuidará al pequeño Diego Fernando, de siete años.

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuídala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada”, dice el audio que fue divulgado por por Luis Ventura en su programa, Secretos Verdaderos (América).

🇦🇷 #AHORA 📺 Último mensaje de audio de Diego Maradona al actual novio de Verónica Ojeda pidiéndole que cuide mucho a Dieguito Fernando horas antes de morirse #QEPD - #BuenDomingo 📽 pic.twitter.com/w2LXNaWDY3 — Infomedia 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) November 29, 2020

Diego Maradona, fallecido a los 60 años, concluyó el mensaje diciendo que “mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”.

Diego Fernando es el menor de los hijos reconocidos por Diego Maradona. Los otros son Diego Junior, Dalma, Giannina y Jana.

