Diego Maradona tenía un deseo para el día de su muerte, pero su familia lo conoció tarde

Diego Maradona, en una charla con su círculo de amigos, entre los que estaba Matías Morla (su abogado y representante), confesó que cuando muriera no quería ser sepultado. Su deseó era ser embalsamado y exhibido frente a sus hinchas.

¿Cómo fue el último adiós a Diego Maradona?

“Yo no quiero una estatua, no me gustan, a veces no se parecen a la persona. No me gustan. El día que me muera quiero estar yo, quiero que la gente me salude a mí”, dijo Diego Maradona en la charla junto a sus amigos que fue divulgada por ‘Infobae’.

“Pero, Diego, para eso te tendríamos que embalsamar. Tendrías que dejarlo por escrito, en un pedido expreso tuyo”, respondió Matías Morla.

A lo que Diego Maradona dijo: “Bueno, entonces quiero eso, que me embalsamen”.

¿Por qué despidieron a empleado de la funeraria que veló en cuerpo de Diego Maradona?

Según publicó el medio, el fallecido astro argentino firmó el pasado 13 de octubre un texto que decía: “Yo, Diego Maradona, en uso de mis facultades, quiero dejar expresada mi voluntad para el día de mi muerte, que es que me embalsamen y me exhiban”.

Diego Maradona fue sepultado este jueves el cementerio de Bella Vista de Buenos Aires, lo que indica que la familia conoció tarde la voluntad del ‘10’.

