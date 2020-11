“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”: Diego Maradona y sus frases para la historia

Diego Maradona murió en Buenos Aires tras sufrir un paro cardíaco. Como futbolista enamoró con la magia de su zurda , pero fuera de las canchas también pasó a la historia por sus frases.

En contexto:

Estas son las frases más recordadas de Diego Maradona:

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha” (El día de su despedida del fútbol)

“Fue con la mano de Dios” (sobre el famoso gol con la mano a Inglaterra en el Mundial de 1986)

“Me cortaron las piernas” (Cuando fue expulsado del Mundial 1995 por dopaje)

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar el Mundial. Y el segundo es salir campeón con Argentina” (En una entrevista cuando con Canal 13 cuando tenía 12 años)

"Estoy con el perfume del césped, ese el mejor perfume que puede haber" (cuando fue contratado para dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata)

“Yo me críe con amor, ni con bicicleta, ni con asfalto, patio de baldosa, y comíamos y dormíamos en una pieza ocho" (recordando su infancia).

“Carne comíamos cuando cobraba papá” (recordando su infancia)

“Grondona me mintió, Bilardo me traicionó” (cuando dejó de ser el técnico de Argentina tras el Mundial de 2010).

"Llegué a casa y dije: me llevaron los ovnis" (tras una fiesta de tres días)

"Te juro por mi viejita que está en el cielo que no lo conocí, nunca me regaló nada y la verdad que lo que hacía era horroroso" (hablando de Pablo Escobar)

"No a la droga, no son ustedes. No tienen participación de la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mis viejos, yo no soy mal educado, soy mal aprendido" (mensaje a las nuevas generaciones)

“Pelé debutó con un pibe y le pegó a la jermu” (hablando del astro brasileño)

“Es Mascherano y diez más” (antes del Mundial de 2010)

“A los que no creían en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando” (tras clasificar al Mundial de 2010)

“En Cuba no vi chicos descalzos por las calles” (Tras su primera visita a Cuba en 1987).

“Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana” (Tras ganarle al eterno rival de Boca Juniors)

“Cristiano Ronaldo hace un gol y te vende un shampoo” (Hablando del astro portugués).

“Les piden a los napolitanos que sean italianos por un día y los olvidan los otros 364. Ahora todos los llaman para que alienten a su selección” (Antes del partido Argentina-Italia por las semifinales del Mundial 1990 en Nápoles).

“Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido” (Sobre Messi en el Mundial de Rusia 2018).

“Si me muero, quiero volver a nacer y ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”

“Messi no tiene personalidad para ser líder” (sobre el desempeño del jugador en la selección de Argentina)

“Creo en Hugo Chávez. Soy chavista. Todo lo que hagan él y Fidel, para mí es lo mejor” (hablando de política)

“Por esta cosa de estar vivo sólo puedo dar las gracias a dos barbas: Dios y Fidel”

“Havelange jugó al waterpolo, así que no puede jugar al fútbol” (En referencia al ex presidente de la FIFA).

“¿Neymar mejor que Messi? Pelé se tomó la pastilla equivocada. En lugar de tomarse la píldora de la noche se tomó la del día”

“Argentina arriba, Colombia abajo” (antes del famoso 5-0 en 1993)

