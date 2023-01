El arquero que chocó con Cristiano Ronaldo sufrió una fractura nasal

Stefano Sorrentino amargó el debut del portugués en la Liga de Italia con sus atajadas, pero terminó en un hospital tras golpearse contra la pierna de CR7.

Sobre el final del partido, en el que Juventus derrotó 2-3 a Chievo Verona, Sorrentino chocó con Cristiano Ronaldo y quedó tendido en el campo unos minutos. Luego tuvo que ser sustituido y llevado a un hospital.

Este domingo, el Chievo dio a conocer que el guardameta de 39 años sufrió una fractura nasal y dos traumatismos, uno cervical y otro en el hombro izquierdo.



“No me enteré de nada, solo recuerdo que alguien me sacó la lengua de la garganta. A la noche supe que el choque fue con Cristiano, Dybala me escribió pidiendo perdón por haber celebrado el gol (luego fue anulado) mientras yo estaba inconsciente, pero son cosas que pasan y no hay problema”, aseguró Sorrentino en entrevista con Sky Sport.

Stefano Sorrentino finalizó bromeando sobre lo sucedido ya que “normalmente, las faltan se las hacen a él, puedo decir que soy uno de los pocos a los que Cristiano le hizo una”.