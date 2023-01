El curioso mensaje de Tréllez a Edwin Cardona por no haber sido convocado para jugar el Mundial

La ‘Turbina’, exdelantero de Atlético Nacional y la Selección Colombia, le recordó al volante de Boca Juniors su mala suerte en los llamados a la cita orbital.

En su cuenta de Twitter, Jhon Jairo, quien fuera uno de los grandes goleadores de Atlético Nacional, le envió un mensaje a Edwin Cardona.

Este último fue figura con la Selección en la eliminatoria al Mundial Rusia 2018 y por razones que aún no han sido aclaradas por el cuerpo técnico dirigido por José Néstor Pékerman no fue convocado.

“Cardona, tranquilo parcerito que usted no fue el único que salió en el álbum de Panini y no fue al Mundial. A mí también me pasó lo mismo, y DOS veces”, escribió el exdelantero.

Cardona, tranquilo parcerito que usted no fue el único que salió en el álbum de Panini y no fue al Mundial. A mi también me pasó lo mismo, y DOS veces. 👍🏻🙂 — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) June 5, 2018

La reacción de sus seguidores se dio de inmediato.

Días atrás, Tréllez dio a conocer en sus redes sociales las dos imágenes con las que apareció en los álbumes de Italia 1990 y USA 94 a los que Colombia clasificó.

⚽️ La historia de @JJTrellezV , que salió en dos álbumes del Mundial, pero no fue a ninguno con la Selección Colombia 🤔😂 pic.twitter.com/JjpRppN6s0 — El Coequipero (@ElCoequipero) March 27, 2018

Foto: Tomada de Twitter @JJTrellezV