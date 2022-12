El emotivo recibimiento de hinchas al 'Modrić colombiano' que llegó a Cali para probarse en América

Foto: archivo Colprensa

El jugador colombocroata que comparan con el talentoso volante del Real Madrid arribó a la ciudad proveniente de Europa. Los aficionados le tenían esta sorpresa.

Los cánticos, sonidos de tambores y una orquesta fueron los ingredientes del impresionante recibimiento que Nicholas Llanos tuvo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por parte de los hinchas de América de Cali.

Llanos, actual jugador del onceno croata Hajduk, agradeció el cariño y el apoyo de los seguidores escarlatas a través de su cuenta en Twitter, donde además publicó un video sobre lo acontecido en la noche del pasado miércoles 10 de mayo.



Gracias TOTALES!! Por las muestras de cariño y de apoyo! pic.twitter.com/PbY2NaI0pt — Nicholas Llanos (@Nicholas_llanos) May 11, 2017

Este volante de 19 años llegó a la capital del Valle del Cauca para ponerse a prueba en ‘los Diablos Rojos’, equipo del que es hincha.

“Él ofreció venir a trabajar a América, a prueba. El presidente Tulio Gómez me dijo que viene a prueba para que yo lo evalúe. Si llena las expectativas, se queda, si no, ¿cómo lo voy a dejar?”, afirmó el técnico Hernán Torres, al señalar que no conoce al jugador.

Nicholas Llanos, a quien también comparan con Falcao García por haber nacido el mismo día de febrero, nació en Croacia y, desde pequeño, vivió a Cali. Su padre es oriundo de Palmira y, con él, iba a ver los juegos de América en el Pascual Guerrero.

El equipo del que proviene este joven jugador es uno de los equipos más exitosos de Croacia, donde ha ganado seis ligas y cinco copas. Además, fue uno de los más destacados de la antigua Yugoslavia con nueve ligas y nueve copas ganadas.