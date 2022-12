¿El fútbol puede causar daños cerebrales? Alan Shearer confesó su preocupación

El legendario delantero del Newcastle y de la selección inglesa confesó que se realizó unas pruebas en el cerebro y los resultados no son alentadores.

"Los resultados de los exámenes son más bien preocupantes. Mi memoria es horrible, no sé si es porque no escucho, pero realmente tengo una memoria muy débil", declaró el exdelantero de 47 años al ‘Daily Mirror’.

"Cuando uno se convierte en futbolista profesional, se espera tener más tarde problemas de espalda, rodilla o tobillo. Pero jamás pensé que el fútbol estaría ligado a enfermedades cerebrales", añadió.

"Las autoridades (del fútbol) se mostraron reticentes a buscar respuestas", a este problema, indicó el jugador, autor de 260 goles en 18 temporadas en la Premier League.

"Por cada gol que anoté de cabeza marqué mil en los entrenamientos, eso me pone en riesgo si es que hay un vínculo", entre los remates de cabeza y los daños cerebrales, estimó.

"Es un deporte duro, es un deporte brillante, pero hay que estar seguros de que no es un juego que mate", señaló.

El pasado mes de febrero, un estudio realizado en el Reino Unido por el University College London Hospital y por el Hospital británico de neurología y neurocirugía había demostrado los riesgos para los futbolistas de contraer enfermedades neurológicas que provoquen demencia.

En septiembre de 2016, un estudio de la universidad escocesa de Stirling demostró que el juego de cabeza en el fútbol podía tener un impacto significativo en las funciones de memoria y del cerebro.