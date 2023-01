El mensaje de Shannon de Lima a la madre de James Rodríguez que alegra al jugador

La modelo y actriz venezolana demuestra en redes sociales que tiene una gran amistad con su suegra María del Pilar Rubio.

La madre James Rodríguez publicó una foto en Instagram agradeciendo a Dios por “por todo lo que me quitas, lo que me das y lo que me darás...sólo tú sabes que es lo mejor para mí”.

Al ver la publicación, Shannon de Lima decidió escribirle un amoroso “bella mamita”, a lo que María del Pilar Rubio contestó con un “gracias”.

Shannon de Lima y James Rodríguez empezaron a salir en el segundo semestre de 2018 y hasta principios de 2019 se confirmó su relación amorosa.