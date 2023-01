El niño que se cambió de Millonarios a Santa Fe por un “robo de estrellas”

Un pequeño, que asistió al clásico capitalino del martes, se volvió viral al hacer una particular confesión.

“Un amigo me convenció de que Millonarios había robado estrellas, entonces por eso me cambié”, dijo el pequeño al ser entrevistado en el estadio El Campín.



Pero qué ídolo este niño hincha de Santa Fe. JAJAJAJAJA. pic.twitter.com/IRZ2ChHAX1 — Óscar Shelby (@YerbaMalaMuere) January 16, 2019

El hecho es una de las curiosidades que deja el torneo de pretemporada que disputan Millonarios, Santa Fe, América y Atlético Nacional.

Ya se había difundido ampliamente en redes sociales, un acto de amor entre un hincha de la mechita y una seguidora del verdolaga.



América y Nacional compiten y se aman! Viva Colombia! pic.twitter.com/TYJE3X2ZMZ — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 15, 2019

Advertisement

Imagen tomada de la transmisión de Fox Sports