El regaño y la advertencia que le hizo el gobernador de Boyacá a Pimentel por hablar pestes del paro

El máximo accionista del Boyacá Chicó publicó un polémico mensaje criticando la protesta social y Carlos Amaya le dio una fuerte respuesta.

En el comentario, Eduardo Pimentel nombró en un trino a varios partidos políticos y grupos sociales que han participado en las marchas, que empezaron el pasado 21 de noviembre, y los insultó al llamarlos “escoria” e “imbéciles”.

Al ver el mensaje, Carlos Amaya, Gobernador de Boyacá, le recordó la ayuda que le ha brindado el departamento para que su equipo pueda competir en el Fútbol Profesional Colombiano.

“Señor Pimentel, recuerde que el departamento le abrió las puertas al equipo cuando llegó de Bogotá, y debería saber ya que la grosería no va con Boyacá, nombre que lleva bordado la camiseta del club. Con ese irrespeto no va a lograr que empresas públicas del departamento lo sigan patrocinando”.

Después de la polémica, muchos seguidores en redes sociales pidieron que no se apoye más al equipo de Pimentel y el dinero sea invertido en otros deportistas, especialmente los ciclistas.

Desde 2005, el club del que es máximo accionista Eduardo Pimentel se trasladó de Bogotá a Tunja.